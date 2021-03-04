Beşiktaşlı Atiba Avrupa'nın zirvesinde!
Beşiktaş'ta Atiba farkı! 24 maçta 4 gol ve 5 asiste imza atan Beşiktaşlı Atiba, Avrupa’nın 38 yaş ve üstü futbolcular kategorisinde en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koydu.
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Kanadalı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 38 yaş ve üstü futbolcular dikkate alındığında en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koyuyor. İlk sırada Zlatan İbrahimovic geliyor. 39 yaşındaki İsveçli forvet Serie A'da Milan'a 14 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
Yine İtalya'da Sampdoria formasını giyen 38 yaşındaki Fabio Quagliarella 22 maçta 8 gol attı.