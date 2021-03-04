04 Mart 2021, Perşembe
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Beşiktaşlı Atiba Avrupa'nın zirvesinde!

'ta farkı! 24 maçta 4 gol ve 5 asiste imza atan Beşiktaşlı Atiba, ’nın 38 yaş ve üstü futbolcular kategorisinde en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koydu.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Beşiktaşlı Atiba Avrupa'nın zirvesinde!

Yeni Malatya deplasmanında attığı golle 'a 3 puanı getiren adeta insan üstü bir performans sergiliyor. 38 yaşındaki futbolcu 'de çıktığı 24 maçta 4 gol ve 5 asiste takımına katkı verdi.



Kanadalı yıldız, 'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 38 yaş ve üstü futbolcular dikkate alındığında en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koyuyor. İlk sırada geliyor. 39 yaşındaki İsveçli forvet 'da 'a 14 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.



Yine 'da formasını giyen 38 yaşındaki 22 maçta 8 gol attı.

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