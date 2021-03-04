Beşiktaşlı Atiba Avrupa'nın zirvesinde!





Kanadalı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 38 yaş ve üstü futbolcular dikkate alındığında en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koyuyor. İlk sırada Zlatan İbrahimovic geliyor. 39 yaşındaki İsveçli forvet Serie A'da Milan'a 14 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.