03 Mart 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da şampiyonluk ateşi! Fatih Terim yatağı yorganı Florya'ya taşıdı

'da tek hedef şampiyonluk! ’de müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray’da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör ... Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın ’ya kamp kurduğu ortaya çıktı. Galatasaray’la yatıp Galatasaray’la kalkan Terim’in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi. Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor. Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Galatasaray'da şampiyonluk ateşi! Fatih Terim yatağı yorganı Florya'ya taşıdı

'de müthiş bir çıkış yakalayan 'da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör ... Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın 'ya kamp kurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkan Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi.

Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor.

Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.

KAPTAN EŞLİK EDİYOR


Terim'e bazı günler kaptan 'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor.

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