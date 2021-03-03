03 Mart 2021, Çarşamba
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FIFA'nın oylamasında Alex, Hagi'yi geçti

Son dakika haberleri... 'nın Twitter hesabında yapılan "Kim daha iyiydi?" anketinde , Gheorghe 'nin önünde yer aldı.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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FIFA'nın oylamasında Alex, Hagi'yi geçti

.com'un, unutulmaz 10 numaralar arasındaki Rumen 'nin , 'in de forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi.

Ankete 515 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 50,4'ünü alan , az farkla Hagi'yi geride bıraktı.

1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.

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