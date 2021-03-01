Galatasaray TFF'ye başvuru yapacak! Sarı kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor
Galatasaray teknik ekip ve oyuncuların Türk Telekom Stadı'nın zemininden şikayetçi olması sonrası TFF'ye iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynama talebinde bulunacak.
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Galatasaray, teknik ekip ve oyuncuların Türk Telekom Stadı'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuru yapacak.
SİVAS MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA OLABİLİR
Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.
Fatih Karagümrük'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.