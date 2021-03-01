01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray TFF'ye başvuru yapacak! Sarı kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor

Galatasaray TFF'ye başvuru yapacak! Sarı kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor

teknik ekip ve oyuncuların 'nın zemininden şikayetçi olması sonrası 'ye iç saha maçlarını 'nda oynama talebinde bulunacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
Galatasaray TFF'ye başvuru yapacak! Sarı kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor

, teknik ekip ve oyuncuların 'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların 'nda oynanması için 'ye başvuru yapacak.

SİVAS MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA OLABİLİR

Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.

Fatih Karagümrük'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun ve Montero gelişmesi BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ CENK TOSUN VE MONTERO GELİŞMESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA