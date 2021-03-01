Galatasaray TFF'ye başvuru yapacak! Sarı kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor

SİVAS MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA OLABİLİR

Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.

Fatih Karagümrük'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.