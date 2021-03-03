Fenerbahçe'de önce ceza sonra ödül! Başkan Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti

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Bir hafta önce takımı cezalandıran Başkan Ali Koç, bu kez başarıyı ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Başkan Ali Koç'un ceza-ödül sistemine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

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