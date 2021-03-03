Fenerbahçe'de önce ceza sonra ödül! Başkan Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti
Fenerbahçe'de cezalar kesildi... Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe’nin üstüne çöken kara bulutlar, Trabzon zaferi sonrasında dağıldı. Şampiyonluk yarışında “Ben de varım” diyen Fenerbahçe’de önemli bir bilgiye ulaşıldı. Trabzon maçı kadrosuna alınmayan Caner de dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verildiği öğrenildi.
Göztepe yenilgisi sonra Fenerbahçe'nin üstüne çöken kara bulutlar, Trabzon zaferi sonrasında dağıldı. Şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Fenerbahçe'de önemli bir bilgiye ulaşıldı.
Trabzon maçı kadrosuna alınmayan Caner de dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verildiği öğrenildi.
KÖTÜ PERFORMANSA CEZA
Para cezasının sebebi futbolculara formsuzluk ve performans düşüklüğü olarak açıklandı...
Caner Erkin'e de bu hafta sonuna kadar takımla idmanlara çıkmayacağı bilgisi iletildi.
CEZA MEYVESİNİ VERDİ
Disiplin cezası meyvesini hemen verdi. Trabzon deplasmanında harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe bu zorlu derbiyi kazanırken futbolcuları da güzel bir sürpriz bekliyordu.
UYGULAMA DEVAM EDECEK
Bir hafta önce takımı cezalandıran Başkan Ali Koç, bu kez başarıyı ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Başkan Ali Koç'un ceza-ödül sistemine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.