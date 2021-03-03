03 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de önce ceza sonra ödül! Başkan Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti

'de cezalar kesildi... yenilgisi sonrası Fenerbahçe’nin üstüne çöken kara bulutlar, zaferi sonrasında dağıldı. Şampiyonluk yarışında “Ben de varım” diyen Fenerbahçe’de önemli bir bilgiye ulaşıldı. Trabzon maçı kadrosuna alınmayan Caner de dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Fenerbahçe'de önce ceza sonra ödül! Başkan Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti

yenilgisi sonra 'nin üstüne çöken kara bulutlar, zaferi sonrasında dağıldı. Şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Fenerbahçe'de önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Trabzon maçı kadrosuna alınmayan Caner de dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verildiği öğrenildi.

KÖTÜ PERFORMANSA CEZA


Para cezasının sebebi futbolculara formsuzluk ve performans düşüklüğü olarak açıklandı...

'e de bu hafta sonuna kadar takımla idmanlara çıkmayacağı bilgisi iletildi.

CEZA MEYVESİNİ VERDİ
Disiplin cezası meyvesini hemen verdi. Trabzon deplasmanında harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe bu zorlu derbiyi kazanırken futbolcuları da güzel bir sürpriz bekliyordu.

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Bir hafta önce takımı cezalandıran Başkan , bu kez başarıyı ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Başkan Ali Koç'un ceza-ödül sistemine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

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