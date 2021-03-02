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Kartal Atiba ile uçtu! Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Atiba'nın ayağından bulduğu golle rakibini tek golle geçerken puanını 57'ye yükselterek Galatasaray ile puanını eşitledi.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Kartal Atiba ile uçtu! Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 28. haftada konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlılar, çok zorlandığı maçta ikinci yarıda sonuca gitti. Beşiktaş'ta 59. dakikada sahneye çıkan Atiba, takımıan üç puanı getiren golü kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, puanını da 57'ye yükseltip lider Galatasaray'ı yakaladı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan 13. sıradaki Yeni Malatya ise 31 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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