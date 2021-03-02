A Spor yorumcusu Levent Tüzümen'den kötü haber! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Türkiye spor basınının önemli isimlerinden gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen'den kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.
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Koronavirüse yakalanan gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.