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A Spor yorumcusu Levent Tüzümen'den kötü haber! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

spor basınının önemli isimlerinden gazeteci ve yorumcu 'den kötü haber geldi. testi pozitif çıkan Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021
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A Spor yorumcusu Levent Tüzümen'den kötü haber! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan gazeteci ve yorumcu hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Aynı zamanda kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

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