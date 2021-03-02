Fenerbahçe'nin yeni hedef Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Amuzu!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Şimdiden yeni sezonun transfer planlamasına starta veren Fenerbahçe’nin gündemine gelen son ismi TAKVİM Gazetesi açıkladı. Diego Perotti’nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Anderlecht formasını giyen Francis Amuzu’yu gündemine aldı.
Şimdiden yeni sezonun transfer planlamasına starta veren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son ismi TAKVİM açıklıyor. Diego Perotti'nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Anderlecht formasını giyen Francis Amuzu'yu gündemine aldı.
MÜTHİŞ SÜRATLİ VE ÇABUK
21 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu bu sezon Anderlecht formasıyla 26 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Amuzu müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor.
2024 KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen genç yıldızla ilgili Emre Belözoğlu'nun da olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçildi. Amuzu'nun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SCHALKE DE ONUN PEŞİNDE
Fenerbahçeli yetkililer potansiyeli çok fazla olan Belçikalı yıldızın ileride büyük paralara satılabileceğini düşünüyor. Amuzu'yla Schalke'nin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.