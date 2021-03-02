02 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe'de 10 numara problemi! ''Mesut hazır olana kadar...''

'de 10 numara tartışması var! 'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen Özil'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, "Mesut hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.

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Fenerbahçe'de 10 numara problemi! ''Mesut hazır olana kadar...''

Trabzon'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen 'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen Özil'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, "Mesut hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.

Bazı taraftarlar ise, "Mesut'u kazanmak istiyorsak her maç 11'de olmalı" ifadesini kullandı. 'un bu konuda alacağı karar merakla bekleniyor.

FÜZESİYLE 3 PUAN GETİRDİ
Pelkas, 'da müthiş bir füze ile 3 puanı getiren golü atarak bir kez daha gönülleri fethetti.

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