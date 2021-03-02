Fenerbahçe'de 10 numara problemi! ''Mesut hazır olana kadar...''

Trabzon'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen Mesut Özil'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, "Mesut hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.