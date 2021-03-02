Son dakika Trabzonspor haberleri | Vitor Hugo'dan kötü haber! İşte son durumu
Son dakika haberi... Kulüp doktoru Hakan Çelik, Fenerbahçe maçında Vitor Hugo’nun burun kemiğinde kırık meydana geldiğini, bu karşılaşma öncesi son idmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAMİL AHMET KESİN YOK
Vitor Hugo'nun perşembe günkü Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirilmesi için hemen harekete geçildi. Trabzonspor savunmasının lideri olan Brezilyalı stopere özel maske hazırlanırken, yarın denenecek. Vitor Hugo eğer maskeyle kendisini rahat hissederse, Kasımpaşa deplasmanında oynayabilir.
KAMİL AHMET KESİN YOK
Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise kadroda olması imkansız gözüküyor. Başarılı futbolcunun hem Kasımpaşa hem de Alanyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Dizindeki ödem dağılmayan Kamil Ahmet'in kesin durumu önümüzdeki hafta netleşecek.