28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması! "Umarım devam ederim"

Galatasaray'da Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması! "Umarım devam ederim"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Uruguaylı kaleci sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesinin bitimi hakkında da açıklamalarda bulundu.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
ABONE OL
Galatasaray'da Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması! Umarım devam ederim

Süper Lig'in 27. haftasında , 'u 2-0'la geçti. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uruguaylı file bekçisinin o sözleri:

Fatih hocamın yeri bende çok ayrıdır. Beni Galatasaray'a getiren kişi, Fatih hocamdır. Bugün ödülümü onun elinden almış olmam, benim için daha değerli oldu.

Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım devam ederim. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.

Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur.

Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence.

Mustafa Muhammed durdurulamıyor! MUSTAFA MUHAMMED DURDURULAMIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA