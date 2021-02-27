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Galatasaraylı Mustafa Muhammed ok atmaya devam ediyor! 6 maçta 6 gole ulaştı

’ın Mısırlı futbolcusu Erzurumspor maçında da gollerine devam etti. Golcü oyuncu sarı kırmızılı formayla 6.maçında 6.golüne ulaştı. Mücadeleye 11'de başlayan Muhammed yerini dünya yıldızı Falcao'ya bıraktı.Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Muhammed'e öven çok sayıda paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Galatasaraylı Mustafa Muhammed ok atmaya devam ediyor! 6 maçta 6 gole ulaştı

'ın Mısırlı futbolcusu , maçında attığı 2 golle ile 6. maçında 6. golünü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 5'ini ligde attı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü futbolcu Mustafa Muhammed, gollerine BB Erzurumspor maçında da devam etti.

23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 38 ve 45. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Muhammed, böylece sarı-kırmızılılar ile oynadığı 6 maçta 6. gol sevinci yaşadı.

Mısırlı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 1'ini de 'nda kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Mustafa Muhammed 86. dakikada yerini 'ya bıraktı.


Başarılı futbolcunun gollerinden sonra stadyumun hoparlöründen Mira Moufarrej adlı sanatçının Ya Mustapha şarkısı çaldı.

Mustafa Muhammed'in Erzurumspor maçındaki performansı sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar Mısırlı oyuncuya yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunularak yeni golcülerine sevgilerini gösterdi.

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