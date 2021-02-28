Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi nefes kesecek! Kaybeden şampiyonluk yarışında büyük yara alır
Türkiye, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için nefeslerini tuttu. Trabzonspor ve Fenerbahçe sezon finaline çıkıyorlar. Saat 19.00'da start alacak derbiyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beraberlik iki takıma da yaramıyor. Fenerbahçe'de puan kaybı yaşanırsa teknik patron Erol Bulut ile yollar ayrılabilir.
Süper Lig'in 27. haftası son derce zorlu ve kritik bir derbiye sahne olacak. Zirve mücadelesinde puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor ve Fenerbahçe 19.00'da Medical Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek derbide Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
BERABERLİK KİMSEYE YARAMIYOR
Son 7 maçını kazanan Trabzonspor daha bir özgüvenle sahada olacak ancak beraberlik Bordo- Mavili ekibin de işine gelmiyor. F.Bahçe de tıpkı Trabzon gibi sezon finali için sahada olacak.
BULUT İÇİN DE SEZON FİNALİ
Sarı-Lacivertli ekipte puan kaybı ya da yenilgi halinde teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemde. Eleştiri oklarının hedefinde olan Bulut için de sezonun finali olacak.
CANER ERKİN'E BÜYÜK ŞOK!
Caner Erkin Trabzon maçının kadrosuna alınmadı. Bu karar büyük bir şaşkınlık yaşattı. Caner'in yerine sol bekte Szalai'nin forma giymesi bekleniyor.
İKİ TAKIMDA DA SARI ALARM VAR
Fenerbahçe'de Valencia, Tisserand, Mert Hakan, Serdar ve Sinan, Trabzon'da ise Hugo, Edgar Ie ve Abdülkadir Parmak sarı kart sınırında bulunuyorlar.
MARLON DA NEGATİF
Trabzonspor kritik derbi öncesinde Covid-19 kabusundan tamamen kurtuldu. Dün Brezilyalı sol bek Marlon'un da testi negatif çıktınca takımda pozitif vaka kalmadı. Bordo- Mavili takımda Abdulkadir Parmak dışında sakat oyuncu da bulunmuyor.
SAKİN KAL HATA KOLLA
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını hem fiziksel hem de mental anlamda tamamladı! Covid vakalarının iyileşmesiyle moral bulan Bordo- Mavililer'de teknik patron Abdullah Avcı, derbinin taktiğini oyuncularının aklına adeta kazıdı. Fenerbahçe'nin kanatlarını kilitlemeyi palanlayan Avcı, Sarı-Lacivertliler'i ortadan hücum ettirip sıkıştırmaya çalışacak. Hücumda da hızlı ve çabuk silahlarıyla Fenerbahçe defansının zaafları üzerine gidilecek. Avcı, saha içinde sakin kalarak F.Bahçe'nin gol için panik yapmasını ve sonrasında yapılacak savunma hatalarını bekliyor.
TRABZON YENİ STATTA KAYBETMEDİ
Trabzonspor, 2017 yılında geçtiği yeni stadyumunda Fenerbahçe'ye karşı hiç kaybetmedi.
ÖNCE KONTROL SONRA GOL
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Trabzon derbisini hayata dönüş maçı olarak görürken taktiğini de belirlemiş durumda. Zorlu derbide geriye düşmeyi en kötü senaryo olarak gören Erol Bulut, taktiğini oyun kontrolü üzerine kurdu. Panik havasının kendilerine yaramayacağını düşünen ve defansif hatadan da kalesinde gol görmek istemeyen Bulut, takımı maç içinde öne geçemezse 70'den sonra risk almayı planlıyor. Bulut Trabzon'un önemli silahları Bakasetas, Nwakaeme ve Ekuban'a fazla boş alan bırakmamaları konusunda oyuncularını uyardı. Bulut, akıl oyunlarıyla 3 puanı kapmayı planlıyor.
SÜRPRİZ GOLCÜ EKUBAN
Avcı, sağda oynayacak Ekuban'a, soldan gelişecek ataklarda ceza sahasında olma emrini verdi.