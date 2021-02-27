6 maçta 6 gol kaydeden Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Lakabım anakonda!
Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin iki golünü kaydeden Mısırlı genç yıldız Mostafa Mohamed performansıyla takdir toplamaya devam ediyor. Mısırlı golcü maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mostafa Mohamed'in açıklamaları...
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Erzururumspor'u yeni transfer Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.
LAKABI: ANAKONDA
Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.