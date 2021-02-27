28 Şubat 2021, Pazar
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6 maçta 6 gol kaydeden Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Lakabım anakonda!

'in 27.haftasında 'ın 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin iki golünü kaydeden Mısırlı genç yıldız performansıyla takdir toplamaya devam ediyor. Mısırlı golcü maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mostafa Mohamed'in açıklamaları...

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6 maçta 6 gol kaydeden Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Lakabım anakonda!

'in 27. haftasında , sahasında ağırladığı 'u yeni transfer 'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Galibiyetin ardından attığı gollerle maça damga vuran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed, "Öncelikle Galatasaray camiasını tebrik etmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Golden ziyade takımın kazanması benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

LAKABI: ANAKONDA

Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.

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