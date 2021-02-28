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İngiltere'de oynayan milli futbolcumuz Colin Kazım'a ırkçı saldırı

ekiplerinden ’de forma giyen milli futbolcu , sosyal medyadan ırkçı saldırıya uğradı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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İngiltere'de oynayan milli futbolcumuz Colin Kazım'a ırkçı saldırı

Milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de ırkçı söylemlere maruz kaldı. Championship'te oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Derby County - Nottingham Forest müsabakasının ardından Kazım Kazım, sosyal medyadan Türk olduğu için ırkçı saldırıya uğradı.

Başarılı futbolcuya yaşanan olayın ardından kulübü Derby County'den destek açıklaması yapıldı. Derby County'den konuyla ilgili, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" ifadelerine yer verildi.

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