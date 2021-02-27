Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.

Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!

Bugün Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. Radamel Falcao'yu gördük, Falcao'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor. Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum.