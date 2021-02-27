27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den BB Erzurumspor maçının ardından Falcao ve Feghouli açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den BB Erzurumspor maçının ardından Falcao ve Feghouli açıklaması

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan , Falcao ve Feghouli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. 'yu gördük, Falcao'dur" şeklinde konuştu.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2021
ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den BB Erzurumspor maçının ardından Falcao ve Feghouli açıklaması

'in 27. haftasında 'u sahasında 2-0 deviren 'da teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:

Oyuna çok iyi başladık, oyunun kontrolünü elimize aldık, genel olarak böyle oluyor zaten. Hemen rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz, bu sahada anca bu kadar oluyor, maalesef. Goller geç geldi biraz.

Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.

Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!

Bugün Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. 'yu gördük, Falcao'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor. Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum.

Zirveye Aslan pençesi! ZİRVEYE ASLAN PENÇESİ!
İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim İŞTE BELHANDA'NIN YERİNE GELECEK DÜNYACA ÜNLÜ İSİM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA