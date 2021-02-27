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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim

Galatasaray haberleri son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Galatasaray, gelecek yılın transferleri için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray kariyerinin bitmesine kesin gözüyle bakılan Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 11:20
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim
Süper Lig'de 7 maçlık seri yakalayan Galatasaray, ligin zirvesine yerleşti. Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın dönüşü ve transferlerle müthiş bir hava yakaladı.
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle yeniden takımını ayağa kaldırmayı başardı. Sarı Kırmızılılarda gözler yaz transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim
Galatasaray ile bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda ile yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim
Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda net 3.3 milyon Euro kazanan Faslı futbolcunun maaşını 1.5 milyon euro seviyelerine çekmesi istendi. Belhanda ve menajeri, Galatasaray'ın bu teklifini geri çevirdi ve görüşmeler tıkandı.
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