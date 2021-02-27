Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim

Galatasaray haberleri son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Galatasaray, gelecek yılın transferleri için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray kariyerinin bitmesine kesin gözüyle bakılan Belhanda'nın yerine gelecek dünyaca ünlü isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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