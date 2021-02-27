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Galatasaray hazırlıklarını tamamladı: Sarı kırmızılılar evinde Erzurumspor'u konuk edecek

, sahasında oynayacağı BB maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Galatasaray bugün sahasında saat 19.00'da Erzurumspor'u ağırlayacak.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Galatasaray hazırlıklarını tamamladı: Sarı kırmızılılar evinde Erzurumspor'u konuk edecek

, 'in 27. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

, ile bugün akşam saat 19.00'da 'nda karşılaşacak.

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