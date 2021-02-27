Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Erzurumspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray - Erzurumspor maçı için hazırlıklar tamamlandı. Haftaya lider olarak başlayan Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Erzurumspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak? Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi. Peki, Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Erzurumspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 27 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.
İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.
FERNANDO MUSLERA, SÜPER LİG'DE 3. KEZ "DALYA" DİYECEK
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.
İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.
Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına ise 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı.
Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 10 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.
TAKIMDA 3 EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.
Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.