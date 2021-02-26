Son dakika: THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko 74 - 106 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 15'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki 10 maçlık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip De Colo, Guduric, Ulanovas, Barthel ve Vesely ilk 5'iyle çıktı. Deplasman ekibi ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Sertaç Şanlı 5'iyle parkede yer aldı.