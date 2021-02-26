Kartal rahat kazandı! Beşiktaş 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

45'inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta Bakalorz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45+2'nci dakikada Mesanovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

46'ncı dakikda Ljajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

64'üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic'in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.