Boupendza transferinin detayları belli oldu: İstanbul'a gitmek için Rusya'yı reddetmiş!
Süper Lig'de 18 gole imzasını atarak bütün dikkatleri üzerine çeken Boupendza'nın Rusya'ya transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Hatayspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de fırtınalar estiren ve 18 gola imzasını atan Aaron Boupendza’nın Rusya’ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile Krasnodar 8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamasına rağmen son anda Rus kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.
KARARIN SEBEBİ PARA DEĞİL
İddialara göre Gabonlu forvetin bu şok kararının sebebi para değil. Boupendza'nın sezon sonu Galatasaray veya Fenerbahçe'den birisine transfer olmak istediği belirtiliyor.
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İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYOR
Boupendza ara transferde Galatasaray'dan teklif almıştı. Genç yıldızın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı. Boupendza kariyerine iki İstanbul takımından birinde devam etmek istediği için Rusya'dan gelen transfer teklifini reddetti.