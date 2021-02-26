Boupendza transferinin detayları belli oldu: İstanbul'a gitmek için Rusya'yı reddetmiş!

Hatayspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren ve 18 gola imzasını atan Aaron Boupendza'nın Rusya'ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile Krasnodar 8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamasına rağmen son anda Rus kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.