26 Şubat 2021, Cuma
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Boupendza transferinin detayları belli oldu: İstanbul'a gitmek için Rusya'yı reddetmiş!

'de 18 gole imzasını atarak bütün dikkatleri üzerine çeken Boupendza'nın 'ya transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. formasıyla bu sezon Süper Lig’de fırtınalar estiren ve 18 gola imzasını atan Aaron Boupendza’nın Rusya’ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile 8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamasına rağmen son anda kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Boupendza transferinin detayları belli oldu: İstanbul'a gitmek için Rusya'yı reddetmiş!

formasıyla bu sezon 'de fırtınalar estiren ve 18 gola imzasını atan Aaron Boupendza'nın 'ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile 8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamasına rağmen son anda kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.

KARARIN SEBEBİ PARA DEĞİL


İddialara göre Gabonlu forvetin bu şok kararının sebebi para değil. Boupendza'nın sezon sonu veya 'den birisine transfer olmak istediği belirtiliyor.

İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYOR


Boupendza ara transferde Galatasaray'dan teklif almıştı. Genç yıldızın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı. Boupendza kariyerine iki takımından birinde devam etmek istediği için Rusya'dan gelen transfer teklifini reddetti.

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