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Beşiktaş-Denizlispor maçında gerilim | Sergen Yalçın golün iptaline tepki gösterdi

'in 27. haftasında 'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, sonrasında bu gol iptal edildi. Teknik Direktör , iptal kararına tepki gösterdi.

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Beşiktaş-Denizlispor maçında gerilim | Sergen Yalçın golün iptaline tepki gösterdi

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29'u gösterdiğinde Cyle Larin'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin'in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi.

Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.

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