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Fenerbahçe'de transfer krizi! Erol Bulut'tan bomba sözler: Eksikleri söyledim ama alamadık

Teknik Direktörü yakın çevresine olay olacak itiraflarda bulundu. Bulut’un “Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo’ya alternatif bir isim de gerekiyordu. ’ı alınca diğer eksikleri gideremedik” dedi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Fenerbahçe'de transfer krizi! Erol Bulut'tan bomba sözler: Eksikleri söyledim ama alamadık

'nin son 3 yılda yaptığı transferler masaya yatırılırken teknik patron da yakın çevresine çarpıcı itiraflarda bulundu. Bulut'un "Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo'ya alternatif bir isim de gerekiyordu. 'ı alınca diğer eksikleri gideremedik" dedi.

TOLGA'YI KULLANABİLİRDİM!


Bulut bazı bölgelerde çok fazla oyuncu olduğunu belirterek "'ı kadromuza katarken de 'e gitti. Gustavo'nun sakat olduğu dönemde Tolga Ciğerci'yi kullanabilirdim" diye konuştu.

BAZI SIKINTILAR VAR!
Erol Bulut'un yakın çevresine dert yanarken söylediği bu sözler yönetim ile arasında bazı sıkıntılar olduğunu da gün yüzüne çıkardı.

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