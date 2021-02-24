24 Şubat 2021, Çarşamba
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Diagne'nin bonservisini istiyorlar! West Bromwich'in efsane isminden flaş açıklama

'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Albion'a transfer olan Senegalli golcü , ligde gösterdiği başarılı performansla kendine hayran bıraktı. Diagne'nin performansına ilişkin West Bromwich'in efsane isimlerinden konuştu.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Diagne'nin bonservisini istiyorlar! West Bromwich'in efsane isminden flaş açıklama

'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu 'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Devre arasında 'a kiralanan Diagne, Premier Lig'de 5 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. İlk golünü Manchester United ağlarına bırakan Diagne için West Bromwich'in efsane isimlerinden konuştu.

"DIAGNE KESİNLİKLE ALINMALI"

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun 'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım.'' diye konuştu.

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