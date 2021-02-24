Diagne'nin bonservisini istiyorlar! West Bromwich'in efsane isminden flaş açıklama

"DIAGNE KESİNLİKLE ALINMALI"

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım.'' diye konuştu.