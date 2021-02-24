24 Şubat 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Bayern Münih ve Chelsea güldü

Şmpiyonlar Ligi son 16 turunda iki karşılaşma oynandı. Alman ekibi deplasmanda İtalyan temsilcisi 'yu 4-1 mağlup ederken, de 'i 1-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Bayern Münih ve Chelsea güldü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Almanya'nın takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya temsilcisi 'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Polonyalı golcüsü ile öne geçti. Lazio karşısında etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 24. dakikada ve 42. dakikada 'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Lazio'da 47. dakikada 'nin kendi kalesine attığı gol, Bayern Münih adına farkı 4'e çıkardı. İtalyan ekibi, 49. dakikada ile skoru 4-1'e getirse de 'nde bu sezonki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.

LEWANDOWSKI VE MUSIALA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek eski İspanyol futbolcu 'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.

Alman ekibinin 17 yaşındaki orta sahası Musiala ise Devler Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan Musiala, Bayern Münih'in de turnuvadaki en genç golcüsü oldu.

CHELSEA, GIROUD İLE KAZANDI

Gecenin diğer maçında İspanya ekibi ile İngiltere temsilcisi karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiliz ekibine galibiyeti, 68. dakikada 'nun röveşata golü getirdi.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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