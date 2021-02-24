UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Bayern Münih ve Chelsea güldü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya temsilcisi Lazio'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile öne geçti. Lazio karşısında etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 24. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Lazio'da 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı gol, Bayern Münih adına farkı 4'e çıkardı. İtalyan ekibi, 49. dakikada Joaquín Correa ile skoru 4-1'e getirse de Devler Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.

LEWANDOWSKI VE MUSIALA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek eski İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.