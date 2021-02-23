24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Tiger Woods öldü mü?

Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Tiger Woods öldü mü?

Son dakika bilgisine göre, Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods, bu sabah 'ta geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada Woods'un aracının şarampole yuvarlandığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Tiger Woods öldü mü?

Los Angeles Polis Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Olay yerinden ilk görüntüler TİGER WOODS TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Los Angeles'ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods'un aracının ters döndüğü belirtildi.

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

Woods'un temsilcisi Mark Steinberg ise yaptığı açıklamada, kaza sonucu Woods'un bacağında birden fazla yaralanma olduğunu ve şu anda ameliyata alındığını bildirdi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA