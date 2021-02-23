Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Tiger Woods öldü mü?

Los Angeles Polis Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Los Angeles'ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods'un aracının ters döndüğü belirtildi.

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

Woods'un temsilcisi Mark Steinberg ise yaptığı açıklamada, kaza sonucu Woods'un bacağında birden fazla yaralanma olduğunu ve şu anda ameliyata alındığını bildirdi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.