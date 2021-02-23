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Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Kayserispor'da Petrescu dönemi kısa sürdü

Son dakika haberi...'de küme düşme hattına yakın bir pozisyonda yer alan HES Kablo 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Kayserispor'da Petrescu dönemi kısa sürdü

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor'da Rumen teknik adam Dan Petrescu'yla yolları ayırdı.

NE OLMUŞTU?

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Oyunda heyecanlandığımız tek kısım korkmamız üzerine. Hocamızla detaylı bir görüşme yapıp tüm sorunlarımızın üzerine gideceğiz" demişti.

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