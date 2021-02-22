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Stadyumlarda turnikeler yeniden dönecek! Premier League için flaş karar

'de tedbirleri kapsamında stadyumlara alınmasına yönelik yasağın 17 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. İngiltere Başbakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Stadyumlarımızın turnikeleri yeniden dönecek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Stadyumlarda turnikeler yeniden dönecek! Premier League için flaş karar

'de önlemleri kapsamında stadyumlara alınmasına ilişkin yasağın 17 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı , Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, ülkede 8 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

Johnson, bu kapsamda, spor salonları, tenis kortları, yüzme havuzlarının 12 Nisan'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.

"Stadyumlarımızın turnikeleri yeniden dönecek" ifadesini kullanan Johnson, 17 Mayıs'tan itibaren kapalı spor salon müsabakalarında 1000, açık alanlardaki spor müsabakalarında ise 10 bine kadar taraftarın tribünlerdeki yerini alabileceğini belirtti.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de müsabakalara seyircilerin alınması yasaklanmış, 4 Aralık 2020'de bu yasak aşamalı olarak kaldırılırken, sınırlı sayıda taraftar tribünlerdeki yerini almıştı.

Ülkede 5 Ocak'ta alınan 3. ulusal karantina kararının ardından müsabakalara seyirci alınması tekrardan yasaklanmıştı.

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