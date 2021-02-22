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Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'da! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

Erkek Basketbol Takımı daha önce forması giyen ABD'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'da! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

, ABD'li oyuncu 'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce 'nin de formasını giymişti.

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