Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'da! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı daha önce Fenerbahçe forması giyen ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek.
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.