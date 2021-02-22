22 Şubat 2021, Pazartesi
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Fransız devi PSG'ye 700.000 euro ceza!

Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Fransız devi PSG'ye 700.000 euro ceza!

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin euro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon euro arasında ceza veriliyor.

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