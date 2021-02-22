12 Dev Adam Hırvatistan 84-78 mağlup etti

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Elemelerde 3. kez kazanan A Milli Takım, D Grubu'nu 3. sırada bitirdi.

İlk dört maçını kazanarak grubu lider bitirmeyi garantileyen Hırvatistan ise Hollanda'nın ardından Türkiye maçından da mağlup ayrıldı.

Türkiye ve Hırvatistan gibi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Hollanda son maçların ardından D Grubu'nda ikinci sırada yer aldı. İsveç ise grubu son sırada tamamladı.