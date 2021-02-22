22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması

Son dakika | Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Erdal Torunoğulları, “Ocak ayında transferi isme göre değil takımın oyun sistemine göre yapmaya gayret ettik. Cenk, Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış, bu havayı koklamış biriydi. Ara dönemde risk alınmaz. Direkt gelip oynayıp katkı sunacak isim olması önemli” dedi

SPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Yönetimi'nde transfer ve futbol yapılanması sorumlusu olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, çalışmalarıyla ilgili olarak FANATİK'e açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Ocak ayında transferi isme göre değil takımın oyun sistemine göre yapmaya gayret ettik. Mesela Mario Mandzukic, kariyeri belli bir oyuncuydu. Ama biz Cenk'in daha verimli olabileceğini düşündük. Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış, bu havayı koklamış biriydi. Ara dönemde risk alınmaz. Direkt gelip oynayıp katkı sunacak isim olması önemli. Hırvat oyuncu İtalya'ya gitti. Henüz golü yok. Belki bize gelse tersi olurdu" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞLARI GEÇMİŞTE YAŞADIK'
Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli yönetici, hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, "Sırf oyuncu aldık demek için transfer yapmıyoruz. Bu tür yanlışları geçmişte yaşadık. Transferde mutlaka hatalar olur. En aza indirgemek başarı getirir. Buna gayret gösterdik" yorumunu yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımın fikstürü rahatladı SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | SİYAH BEYAZLI TAKIMIN FİKSTÜRÜ RAHATLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA