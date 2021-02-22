Son dakika | Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Yönetimi'nde transfer ve futbol yapılanması sorumlusu olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, çalışmalarıyla ilgili olarak FANATİK'e açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Ocak ayında transferi isme göre değil takımın oyun sistemine göre yapmaya gayret ettik. Mesela Mario Mandzukic, kariyeri belli bir oyuncuydu. Ama biz Cenk'in daha verimli olabileceğini düşündük. Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış, bu havayı koklamış biriydi. Ara dönemde risk alınmaz. Direkt gelip oynayıp katkı sunacak isim olması önemli. Hırvat oyuncu İtalya'ya gitti. Henüz golü yok. Belki bize gelse tersi olurdu" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞLARI GEÇMİŞTE YAŞADIK'

Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli yönetici, hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, "Sırf oyuncu aldık demek için transfer yapmıyoruz. Bu tür yanlışları geçmişte yaşadık. Transferde mutlaka hatalar olur. En aza indirgemek başarı getirir. Buna gayret gösterdik" yorumunu yaptı.