Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş hakem açıklaması: Derbileri yabancı hakemler yönetsin

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi'yle olan röportajımıza eşi Berna Çebi de eşlik etti...



AHMET BEY KULÜPLER BİRLİĞİ'NE BAŞKAN SEÇİLDİNİZ! FUTBOLDA GERİLİMİN YÜKSEK OLDUĞU BİR SÜREÇTE BU GÖREVDE BULUNMAK ZOR OLMALI?

Babam spora çok önem veren biriydi, bizi de böyle yetiştirdi. Hayatımın önemli bir bölümünde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Kulüpler Birliği başkanı olmam için diğer kulüplerin başkanları çok ısrar etti. 'Ağabey' modeli olarak düşündüler. Ben de kabul ettim. Türk futbolundaki sorunların çözümü için uğraşıyoruz.



BJK BU SEZON ŞAMPİYON OLACAK MI SİZCE?

Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.



KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNETİMİNDE İKİ BÜYÜK TAKIMIN BAŞKANI DA VAR, ALİ KOÇ VE AHMET AĞAOĞLU...

Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Mustafa Cengiz de yönetim kurulunda yer alıyor. Bugüne kadarki en güçlü Kulüpler Birliği yönetimi. Hep birlikte futbolumuzun sorunlarını çözeceğimize inanıyorum.



ÖZELLİKLE GEÇMİŞTE ÇOK BÜYÜK TRANSFERLER YAPIYORDU KULÜPLER... NE DİYORSUNUZ BUNA?

Evet. Çok gereksiz transferler yapıldı popülizm uğruna. Kulüpler bunun ceremesini de şimdi çekiyor. Böyle popülist transferler aşırı borçlanmaya da yol açtı. Beşiktaş'ta iki sene önce öyle gereksiz transferler yapılmış ki, boşuna para ödediğimiz futbolcular var. Şov yapılsın diye transfer edilen isimlere milyon Euro'lar ödeniyor. Popülizm zaten Türk futbolunu bu hale getirdi.



Cenk Tosun'u transfer ettiniz...

Evet, Cenk için Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a gelmesi için ben aracı olmuştum. Beşiktaş'tan gidişinde de ben aracı olmuştum. Bizim çocuğumuzdur Cenk. İyi ki Beşiktaş'a geldi. Milli Takım'da oynaması çok değerli. Başarılı olacağına inandığımız için transfer ettik onu. Popülizm uğruna transfer yapan bir başkan değilim. Buna da karşıyım.



KULÜP İÇİN CEBİNİZDEN DE PARA HARCADINIZ! HATTA EŞİNİZ "PARAYI O KAZANDI, DEĞERLENDİRMEK ONUN HAKKI" DEMİŞTİ

Bütün imkanlarımı kullandım. Bu vesileyle katkı vermemiş bazı iş insanlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Başkan olarak tek beklentim kulübü daha iyi bir yere taşımak. Beşiktaş'ı borç yükünden kurtarmak. Kulüplerin kapısından ayrılmayan icra memurları var.

DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN



TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, "KULÜP BAŞKANLARI BASIN ÖNÜNE ÇIKIP HAKEMLERİ ELEŞTİRİYOR. SONRASINDA DA ÇOĞU BAŞKAN BENİ ARIYOR" DİYE AÇIKLAMA YAPTI! SİZ DE NİHAT BEY'İ ARIYOR MUSUNUZ?



Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum.



SİYASETİN FUTBOL ÜZERİNDE ETKİSİ YOK

Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor.