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Göztepe'den "Kadıköy hatırası" paylaşımı

'in 26. haftasında İzmir ekibi 'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazanırken İzmir temsilcisinin tek golü 'dan geldi. Maçın ardından Göztepe'den 'Kadıköy hatırası' paylaşımı geldi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Göztepe'den Kadıköy hatırası paylaşımı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi.

KADIKÖY HATIRASI

Maçın ardından Göztepe'den 'Kadıköy hatırası' paylaşımı geldi. Paylaşım'da takımın galibiyet golünü atan Halil Akbunar'ın verdiği poz kullanılırken, "İyi Geceler Şanlı Göztepe Taraftarı" ifadelerine yer verildi.

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