Göztepe'den "Kadıköy hatırası" paylaşımı
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazanırken İzmir temsilcisinin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. Maçın ardından Göztepe'den 'Kadıköy hatırası' paylaşımı geldi.
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi.
KADIKÖY HATIRASI
Maçın ardından Göztepe'den 'Kadıköy hatırası' paylaşımı geldi. Paylaşım'da takımın galibiyet golünü atan Halil Akbunar'ın verdiği poz kullanılırken, "İyi Geceler Şanlı Göztepe Taraftarı" ifadelerine yer verildi.