Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımın fikstürü rahatladı

Derbinin ardından Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Alanyaspor'u ağırlayacak. 34. haftada oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.