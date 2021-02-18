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Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımın fikstürü rahatladı

Beşiktaş haberleri son dakika | Süper Lig'in 25. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu haftayı bay geçecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini 'da oynayacak.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımın fikstürü rahatladı

Beşiktaş'ta seyahat dönemi bitiyor. Bu haftayı bay geçecek olan siyah-beyazlılar, 26 Şubat'ta oynayacağı maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

Ancak siyah-beyazlıların avantajı, bu periyotta çok fazla seyahat etmeyecek olması. Denizlispor maçının ardından 2 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada 'da boy gösterecek.

İç sahada Gaziantep FK ile oynayacak olan siyah-beyazlılar ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak olan Kara Kartal, ardından da evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Derbinin ardından Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Alanyaspor'u ağırlayacak. 34. haftada oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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