Galatasaray'dan Mohamed'in ardından bir scout transferi daha: Morutan geliyor

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.