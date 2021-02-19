19 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'dan Mohamed'in ardından bir scout transferi daha: Morutan geliyor

'da flaş transfer gelişmesi... Ara transferde yaptığı hamlesiyle ses getiren Galatasaray’da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın son gözdesi oldu. Yönetim 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Galatasaray'dan Mohamed'in ardından bir scout transferi daha: Morutan geliyor

Ara transferde yaptığı hamlesiyle ses getiren 'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi oldu. Yönetim 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR
Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST
Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle 'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

BİRÇOK KULÜBÜN GÜNDEMİNDE
Morutan'ı birçok kulübü de yakından izliyor. Ancak Galatasaray, kulübünün sahibi ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

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