Fenerbahçe'den Marega harekatı! En büyük hedef Malili forvet

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fener piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.