19 Şubat 2021, Cuma
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Fenerbahçe'den Marega harekatı! En büyük hedef Malili forvet

Yeni sezon planlamasına start veren ’nin en büyük hedefi, ile sözleşmesi sona erecek olan … Malili forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler’den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega’nın taliplerinin artması.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Fenerbahçe'den Marega harekatı! En büyük hedef Malili forvet

Yeni sezon planlamasına start veren 'nin en büyük hedefi, ile sözleşmesi sona erecek olan … Mali'li forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega'nın taliplerinin artması.

GÖRÜŞME KISA SÜREDE OLACAK
1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.

JUVENTUS AĞLARINI HAVALANDIRDI
Önceki gece 'nde 'a gol atan tecrübeli futbolcuya 'dan da önemli talipler var. Sarı-Lacivertliler bu nedenle elini olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor.

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