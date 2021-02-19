19 Şubat 2021, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Son dakika haberleri... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede , 'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede , 'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada , evinde ile 1-1 berabere kaldı. 'nın golünü 55. dakikada penaltıdan Pizzi, Arsenal'ın golünü 57. dakikada kaydetti.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1

(Norveç) - (Almanya): 3-3

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2

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