CANLI | Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 7 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Trabzonspor bu duruma rağmen İstanbul'dan 3 puan ile ayrılık zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Başakşehir ise kötü gidişata bir son vererek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. İşte maçın 11'leri. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
ÇOK SAYIDA EKSİK VAR
Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakalardan 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselmişti. Bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.
KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK
Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak
26'NCI RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.