CANLI | Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakalardan 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselmişti. Bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.