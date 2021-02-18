18 Şubat 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ın Rosier planı: Yönetim harekete geçti

'ta iç transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı ’dan kiraladığı ’i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Beşiktaş'ın Rosier planı: Yönetim harekete geçti

'ın sezon başında sezon başı 'dan kiraladığı 'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör 'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

MALİYETİ DÜŞÜNMEYİ HEDEFLİYOR
Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

ROSİER KOZ OLARAK KULLANILACAK!
Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor.

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