18 Şubat 2021, Perşembe
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Vincent Aboubakar baba oldu

'ın Kamerunlu golcüsü baba oldu. Aboubakar’ın eşi, ’de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine ismini verdi.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Vincent Aboubakar baba oldu

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

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