Vincent Aboubakar baba oldu
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar baba oldu. Aboubakar’ın eşi, Portekiz’de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi.
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Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.