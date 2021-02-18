Mısır basınından Mohamed'e büyük övgü: Yeni Salah!
Galatasaray'ın ara transferde Zamalek’ten aldığı Mostafa Mohamed performansıyla sadece Türkiye’de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan Mısır’ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu. Haberde, “En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray’da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool’da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig’de forma giyecek” denildi.
Genç forveti mercek altına alan Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu.
Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek" denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi.