18 Şubat 2021, Perşembe
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Mısır basınından Mohamed'e büyük övgü: Yeni Salah!

'ın ara transferde Zamalek’ten aldığı Mostafa Mohamed performansıyla sadece ’de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan ’ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu. Haberde, “En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray’da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. ’da oynayan Salah gibi bir gün o da ’de forma giyecek” denildi.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Mısır basınından Mohamed'e büyük övgü: Yeni Salah!

'un ara transferde Zamalek'ten aldığı Mostafa Mohamed performansıyla sadece 'de değil ülkesinde de ses getiriyor.

Genç forveti mercek altına alan 'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu.

Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda 'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. 'da oynayan Salah gibi bir gün o da 'de forma giyecek" denildi.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık 'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece 'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi.

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