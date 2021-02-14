14 Şubat 2021, Pazar
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Fatih Terim'den oyuncularına pres talimatı!

Teknik Direktörü , dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. 'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."

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Giriş Tarihi: 14.02.2021
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Fatih Terim'den oyuncularına pres talimatı!

Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."

EKSİKLER CAN SIKIYOR
Galatasaray'da ve cezası, , ve ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. ise kadroda.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray, maçının hazırlıklarını dün yaptığı idman ile tamamladı ve kampa girdi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: O bildiriyi sen yazdırdın SON DAKİKA: GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER: O BİLDİRİYİ SEN YAZDIRDIN

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