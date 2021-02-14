Fatih Terim'den oyuncularına pres talimatı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."