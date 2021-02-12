Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: O bildiriyi sen yazdırdın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu.

İşte Cengiz'in o sözleri:

Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar ve kesimler, sizi zayıf ve temsilden uzak görür! Size akıl vermeye başlarlar! Akıl, akıldan üstündür, 10 yaşındaki çocuktan bile akıl alabilirim ama siz devamlı olarak, hukuk içinde kalmak isterken, sizi küçük görürler! Hırsızlık yapmazsanız, belki evdekiler de sizi küçük görecek ama doğru yoldan ayrılmayın! Bize bunu öğrettiler. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar.

"ARTIK BIKTIK"

TFF doğru yola girmeli. Bizim yolumuza değil, doğru yola girmeli. Galatasaray olarak doğru işler yapıyoruz. Yapılamayacak taleplerde bulunmadık, kendimiz için taleplerde bulunmadık. Maç saati 16:00'ya alınmış, Kasımpaşa yazılı başvurmamızı istedi, yayıncı kuruluşa da başvurduk. Gelir kaybı olmasına rağmen yayıncı kuruluş kabul etti, yayıncı kuruluşa teşekkür ettim. Beşiktaş'ın da bu talebi olursa, kabul edebileceklerini söylediler. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!

"SANKİ YENİLDİK DAYAK YEDİK"

Fenerbahçe maçı ne oldu? Beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Arkadaşlara da dedim ama 'Pusudan atışlar başlar.'

"VERİLSEYDİ GOLÜNÜZ BİZİM DE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Alanya maçında yenildik, 5 dakika daha olsa ne olurdu? Penaltı verilse ne olurdu? Biz bunları öne almadık. Ancak görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi.' Yav verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük.

"EYY ALİ KOÇ, BİLDİRİYİ SEN YAZDIRDIN"

17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin.