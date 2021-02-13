Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Thiam ve Enner Valencia atarken Karagümrük'ün tek golü ise Borini'den geldi.
TOROĞLU BOMBALADI
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"KALİTESİZ BİR LİGİMİZ VAR"
"KALİTESİZ BİR LİGİMİZ VAR"
Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu. " ifadelerini kullandı.