Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var

"EVDE OLSAM UYURUM..."

Toroğlu, "Maç seyrediyorum bir tane hareket olsun, telefonumla uğraşıyorum, maça bakmadım, yok çünkü bir şey, evde olsam uyurum." ifadelerini kullandı.

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