14 Şubat 2021, Pazar
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Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var

'nin 'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren yorumcusu , "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021
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Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var

'in 25. haftasında , 'nda Fatih 'ü 2-1 mağlup etti.

Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var ERMAN TOROĞLU, KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN BOMBALADI: KALİTESİZ BİR LİGİMİZ VAR

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri ve atarken Karagümrük'ün tek golü ise Borini'den geldi.

TOROĞLU BOMBALADI
yorumcusu , programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KALİTESİZ BİR LİGİMİZ VAR"
Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu. " ifadelerini kullandı.

"EVDE OLSAM UYURUM..."
Toroğlu, "Maç seyrediyorum bir tane hareket olsun, telefonumla uğraşıyorum, maça bakmadım, yok çünkü bir şey, evde olsam uyurum." ifadelerini kullandı.

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