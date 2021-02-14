Trabzonspor'dan şehitler için baş sağlığı mesajı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo mavililerin paylaşımında, "13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.