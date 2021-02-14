14 Şubat 2021, Pazar
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Trabzonspor'dan şehitler için baş sağlığı mesajı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo mavililerin paylaşımında, "13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021
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Trabzonspor'dan şehitler için baş sağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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