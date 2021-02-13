Erman Toroğlu, Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından bombaladı: Kalitesiz bir ligimiz var

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.