Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saati değişti
Son dakika haberi... Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı. TFF internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi. Öte yandan pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati de 19:00'dan 16:00'ya alındı.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı.
Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇININ DA SAATİ DEĞİŞTİ
Beşiktaş, 15 Şubat pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurmuştu.
Pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati 19:00'dan 16:00'ya alındı.