Son dakika: Trabzonspor'da yeni transferler imzaları attı

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir için imza töreni düzenlendi.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Biz sadece 3 futbolcu almadık, biz aynı zamanda ahlaklı 3 atlet futbolcu kadromuza kattık.



Bakasetas transferinin bitmesinde en önemli etken, kendisiydi. Bize gelmek için her şeyi yaptı, kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Kendisi çok karakterli bir oyuncu, buraya geldiğinde hiç yabancılık çekmedi.

Bakasetas'ı transfer ettik, yarım antrenman yaptı ve sonraki gün maça çıktı. Buradan ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz. Buraya gelmek için özveride bulundu.

Türk futbol sisteminin en büyük sıkıntısı futbolcu yetiştirmek ve pazarlamak. Biz en çok bonservis bedeli harcadığımız bir dönem oldu. Transfer ettiğimiz oyuncular, ödediğimiz bonservisin çok çok üzerinde kaliteli isimler.

"SATIŞI DIŞARIYA YAPALIM PARAYI İÇERİDE TUTALIM"

Bonservis ödemek benim canımı acıtan bir konu ama biz bu parayı Türk futbol sermayesi içerisinde tuttuk. Berat ve Bakasetas'a ödediğimiz paralar, Gençlerbirliği ve Alanya'ya gitti. Bu benim içimi ferahlatıyor.

Gençlerbirliği ve Alanyaspor'un yaptığı uygulamalar Türk futboluna örnek olsun, zaten bu konuda öncü olduğumuzu düşünüyorum. Satışı dışarıya yapalım, parayı içeride tutalım.

Biz oyuncularımızı, kendi evlatlarımız görürüz. Ayrı bir yerde tutarız, herkese aynı özeni gösteririz. İnşallah bu açıklamalarımdan herkes bir şeyler çıkarmıştır."



BAKASETAS'IN AÇIKLAMALARI:

"Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynamak büyük bir gurur. Çocukluğumdan beri hayalimdi, sürekli galibiyet almak isteyen bir kulüpte oynamak. Bende elimden geleni yapıp, başarılar kazanmak istiyorum.

Dünkü olaydan dolayı çok mesaj aldım, benim bu takıma ve şehire olan sevgimi hiç bir şey değiştirmez. Beni çok etkilemedi."

YUNUS MALLI'NIN AÇIKLAMALARI:

"İnşallah Trabzonspor'a layık olmak için, var gücümle elimden geleni yapacağım. Böyle bir kulübe geldiğim için büyük sevinç yaşıyorum. Çok güzel başarılar yaşayacağımıza eminim. Şehri ve insanları tanıyorum."

BERAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

"İlk günkü transfer teklifi aldığım kadar heyecanlıyım. Buradaki misyonun farkındayım, galibiyetler alıyoruz inşallah bu galibiyetleri sürdürürüz. Buraya geldiğim için çok mutluyum."